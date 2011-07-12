Скульптуру языческого бога после конфликта вывезли на грузовике

В Тернополе демонтировали каменную скульптуру Световида, самовольно установленного общиной родноверов неподалёку от входа в парк имени Тараса Шевченко и здания облгосадминистрации.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, установленную скульптуру Световида община родноверов трактовало как объект культового назначения. Но поскольку родноверы не обратились в органы местного самоуправления с просьбой о размещении данного объекта и каменная скульптура была самовольно установлена без каких-либо согласований и с нарушением правил благоустройства, коммунальные службы его демонтировали.

При этом несколько часов продолжался конфликт между коммунальщиками и представителями родноверов. В конечном итоге скульптуру высотой 4 м погрузили на грузовик и увезли из парка.

Справка УНИАН. Световид в верованиях давних украинцев был четырехликим богом настоящего и будущего, которому поручено бдеть, чтобы на земле, в небе и в подземном царстве священно совершались законы Права. Он также является богом осеннего поворота солнца (23 сентября).

Широко известна статуя Збруцкого Световида-Рода, найденная в 1848 году в Тернопольской области неподалёку от священной горы Богит.

В дань Световиду традиционно приносили каравай, золото, оружие, часть урожая, хлеба, медвяные пироги, вино, блины, мед.