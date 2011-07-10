Телефоны с уличных объявлений будут блокироваться автодозвоном

В Херсоне с несанкционированной рекламой будут бороться при помощи автоматизированной телефонной системы .

Как сообщил корреспонденту УНИАН руководитель коммунального предприятия «Хозяйственная организация «Бюро эстетики городской среды и внешней рекламы» Юрий ГРЕЧИШКИН, на предприятии установлена автоматизированная телефонная система, которая и должна положить конец засорению стен домов, заборов и столбов. В частности, указанная система ежедневно с 8.00 до 17.00 непрерывно звонит на те номера, которые указаны на несанкционированных объявлениях и учтиво, но настойчиво информирует владельцев рекламы о необходимости ее демонтажа. Также нарушителям сообщается об административной ответственности за повторное расклеивание несанкционированных объявлений.

«Те, кто различными мелкими рекламами загромоздили полгорода, просто вынуждены будут освободить стены жилых домов, остановки, опоры и тому подобное от такой навязчивой и неэстетичной формы распространения информации», - сообщил СМИ городской председатель Херсона Владимир САЛЬДО.

По словам Ю.ГРЕЧИШКИНА, такая система уже действует в нескольких городах Украины и уже довела свою эффективность. Очень редко предприятия, которые прибегают к рекламированию своей деятельности на объявлениях, выдерживают «телефонную атаку» больше одного месяца и в дальнейшем они уже не будут расклеивать свои телефоны на столбах.

«Этим путем пошли Китай, Россия и другие страны. Что же касается Украины, то Херсон станет одним из городов-пионеров в введении подобных мер наряду с Киевом и Донецком», - считает В.САЛЬДО.

В то же время, руководство отмеченного КП не сообщает о стоимости использования указанной системы и в какую сумму обойдутся коммунальному предприятию массовые телефонные звонки.