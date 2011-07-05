Горничная, обвиняющая экс-главу МВФ в изнасиловании, не сдается

Горничная нью-йоркского отеля Sofitel, обвинившая бывшего главу МВФ Доминика Стросс-Кана в насильственных действиях сексуального характера, подала иск против газеты New York Post, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на адвоката Кеннета Томпсона.

"Мы подали иск против New York Post в связи с тем, что газета написала, что моя подзащитная является проституткой", - заявил Томпсон.

В субботу газета со ссылкой на близкий к расследованию источник написала, что 32-летняя уроженка Гвинеи якобы регулярно занималась проституцией, а Стросс-Кан отказался ей заплатить после предположительной интимной связи 14 мая в номере 2806 гостиницы Sofitel.

Стросс-Кан, напоминает РИА "Новости", был задержан 14 мая в Нью-Йорке на основании заявления горничной, обратившейся в полицию с жалобой на насильственные действия сексуального характера со стороны высокопоставленного постояльца. Несколько дней после задержания он провел в тюрьме, затем Верховный суд штата Нью-Йорк согласился выпустить его под залог в 1 миллион долларов и поместить под домашний арест. 19 мая Стросс-Кан заявил о добровольной отставке с поста директора-распорядителя МВФ.

1 июля Стросс-Кану был возвращен залог, но документы, дающие право на пересечение границы, пока остаются под арестом. Очередное его появление в суде назначено на 18 июля.

Прокуратура ранее заявила, что горничная дала ложные показания при получении убежища в стране, обманывала налоговые и социальные органы, а также, вероятно, солгала при показаниях под присягой перед большим жюри. В пятницу New York Post со ссылкой на источник, близкий к делу, сообщила, что прокуратура Нью-Йорка может в ближайшее время заявить о снятии обвинений со Стросс-Кана.