Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил выпускников учебных заведений.

Как сообщает пресс-служба главы государства, В.ЮЩЕНКО пожелал выпускникам учебных заведений уверенно идти по пути знаний и профессионального мастерства, обогащаться духовным вдохновением, любовью к своей родной земле, готовностью и умением работать на ее благо.

Президент Украины убежден, что «совместными усилиями, через обстоятельные знания, профессионализм и патриотизм мы обеспечим процветание Украины, вхождение ее в круг развитых европейских стран».

«Сегодня, прощаясь с учебным заведением, поклонитесь своим педагогам, отдайте им дань своего уважения за творческий, самоотверженный труд, ответственное отношение к своему призванию, бескорыстное добро, которое они даровали вам годами учеба», – подчеркнул Президент.