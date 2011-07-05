Президент Кипра стал почетным гражданином Мариуполя

Сегодня Президенту Республики Кипр Димитрису ХРИСТОФИАСУ было присвоено звание «Почетный гражданин города Мариуполь» и звание почетного профессора Мариупольского государственного университета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Мариупольского городского совета, сегодня в рамках визита в Украину Д.ХРИСТОФИАС посетил Донецк и Мариуполь.

Городской голова Мариуполя Юрий ХОТЛУБЕЙ вручил гД.ХРИСТОФИАСУ медаль и грамоту почетного гражданина города.

В горсовете отметили, что решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Мариуполь» Президенту Кипра за личный вклад в укрепление дружественных связей между украинским и кипрским народами, участие в духовном возрождении греков Украины, активную позицию в решении проблем греков зарубежья было принято на сессии Мариупольского городского совета 21 июня.

Сегодня же Президент Кипра посетил Мариупольский госуниверситет. На торжественном заседании ученого совета ему было присвоено звание почетного профессора вуза.