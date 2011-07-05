ВР отменила техосмотр для автомобилей - но не всех...

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно устранения чрезмерного государственного регулирования в сфере автомобильных перевозок".

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 262 народных депутата из 397, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом отменяется обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, которые не используются в коммерческих целях, и существенно упрощается порядок прохождения обязательного технического контроля для других транспортных средств.

Государственная автоинспекция МВД Украины отстранена от проведения обязательного технического контроля транспортных средств, и такие полномочия переданы субъектам ведения хозяйства.

Также отменены требования относительно обязательного наличия у водителя дорожного (маршрутного) листа и нотариально удостоверенной доверенности на управление транспортным средством.

Соответствующие изменения внесены в законы "О дорожном движении", "Об автомобильном транспорте", "О милиции", "Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств", "О страховании", а также в Гражданский кодекс Украины, Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования.