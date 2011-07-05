Цены на бензин и дизтопливо снизились

С 27 июня по 4 июля средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты снизились на 0,2-0,9% (в среднем на 0,5%).

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой группе «А-95» (г. Киев).

Так, по данным мониторинга консалтинговой группы «А-95», с 27 июня по 4 июля 2011 года средние по Украине крупнооптовые цены на нефтепродукты изменились следующим образом:

- на бензин А-80 – снизились на 0,5%, или 60 грн./тонна, – до 11 950 грн./тонна;

- на бензин А-92 – снизились на 0,9%, или 110 грн./тонна, – до 12 460 грн./тонна;

- на бензин А-95 – снизились на 0,2%, или 30 грн./тонна, – до 12 820 грн./тонна;

- на дизельное топливо – снизились на 0,3%, или 30 грн./тонна, – до 10 060 грн./тонна.

Справка УНИАН. ООО «Консалтинговая группа «А-95» создано в мае 2008 года. Компания занимается профессиональными исследованиями и мониторингом рынка нефтепродуктов.