Киевсовет переименовал две улицы

В Святошинском районе Киева переименованы две улицы: улицу Служебную - в улицу Василия Степанченко, проспект 50-летия Октября – в проспект Леся Курбаса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на сессии Киевского городского совета, учитывая обращение Министерства культуры и туризма Украины от 30 января текущего года о переименовании или присвоении имени Леся Курбаса одной из улиц города, а также обращение одного из депутатов Киевсовета о переименовывании одной из улиц в Святошинском районе в честь гендиректора Киевского авиационного производственного объединения Василия Степанченко.