Спасенный моряками яхтсмен держался на воде 4 часа

Экипаж яхты Военно-Морских сил Украины «Антика», участвующей в эти дни в регате крейсерских яхт на призы командующего украинского флота «Кубок Крыма», спас яхтсмена, 4 часа боровшегося за жизнь в открытом море.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН капитан яхты «Антика» капитан 1 ранга запаса Андрей ЧЕРНИЙ, отметив, что спасенный был членом экипажа яхты «Прометей», потерпевшей бедствие во время шторма.

Как отметил А.ЧЕРНИЙ, это случилось вчера около 17.00. На этапе гонки «Балаклава - Феодосия», примерно в пяти морских милях от Ялты, он, находясь на вахте, услышал крик о помощи.

«Думал – показалось, ведь был очень сильный ветер, дождь. Потом увидел в море взмах руки. Поднял «по тревоге» свой экипаж, включили двигатель (шли под парусами), ведь нужно было сделать 3-4 поворота, чтобы подойти к человеку и забрать его…», - рассказал офицер запаса.

По его словам, когда яхтсмена подняли на борт, тот практически не мог говорить, сказал лишь, что его зовут Олег, с яхты «Прометей», капитан третьего ранга запаса, 4 часа провел в воде. Украинские моряки (в состав экипажа входят также старший лейтенант Андрей ЕГОРОВ и мичман Василий САХНО) оказали коллеге первую медицинскую помощь, обогрели.

По словам А.ЧЕРНИЯ, «Антика» сменила курс, зашла в Ялтинский порт и передала потерпевшего местным медикам. Экипаж вынужден временно прекратить участие в гонке, подключится к ней только в Артеке, на этапе «Артек - Севастополь». Но прежде экипажу предстоит починить поврежденные во время спасения паруса «Антики».

Как сообщил УНИАН начальник пресс-центра - пресс-секретарь Командования ВМС Украины капитан 1 ранга Олег ЧУБУК, вчера вечером командующий украинского флота адмирал Виктор МАКСИМОВ позвонил в Ялту капитану яхты «Антика» и поблагодарил А.ЧЕРНИЯ и возглавляемый им экипаж за решительные и смелые действия по спасению человека.

В приемном покое Ялтинской городской больницы агентству сообщили, что пострадавший, который поступил вчера с диагнозом «неполное утопление», уже выписан из больницы.

Как стало известно, второму члену экипажа яхты «Прометей» (яхта «Прометей» - частная, приписана к одному из севастопольских яхт-клубов) вчера пришли на помощь представители МЧС.

Кроме того, вчера в условиях сильного шторма терпели бедствие еще несколько яхт - участниц «Кубка Крыма». Подавляющее большинство яхт (всего в гонках принимают участие 23 лодки) пришло в пункт назначения, но некоторые были вынуждены укрыться в бухте Артек.