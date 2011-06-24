"Студенческая республика" начнется в Черторое и окончится на Майдане

24 июня в столичном парке «Дружбы Народов» начнется фестиваль «Студенческая республика».

Как сообщили в пресс-службе КГГА, в рамках празднования Дня молодежи, с 24 по 26 июня состоится Киевский городской этап «Международной программы «Студреспублика».

«Студенческая республика» - это один из самых масштабных молодежных мероприятий, который способствует активизации гражданского участия молодежи, развития ее творческого потенциала. Основная идея мероприятия - создание студенческой власти на местном и общеукраинском уровне », - говорится в сообщении пресс-службы.

Начнет свою работу «Студреспублика» утром 24 июня в парке «Дружбы Народов». После расселения команд в палаточном городке, начнутся конкурсы и эстафеты. После обеда стартует игра «Студенческая республика», в которой будут избраны «депутаты» в первый временный Магистрат. В тот же день, после проведения спортивных соревнований, состоится официальное открытие фестиваля «Студреспублика». К участию приглашены представители Министерства образования и науки Украины, руководство Киевской городской государственной администрации и других органов власти.

По завершению торжественной части запланировано проведение конкурса «Мистер «Студреспублика», а также игры «Кубок КВН» и «Студенческая мафия».

25 июня на территории парка «Дружбы Народов» продолжатся выборы в Магистрат, спортивные соревнования, конкурсы красоты и различные выставки.

26 июня, в день подведения итогов «Студреспублики», состоятся дебаты кандидатов на пост «студенческого мэра», голосование, финал спортивных соревнований и объявление победителей.

Завершится массовое действо праздничным концертом на Майдане Незалежности.