Виновнику скандального ДТП в центре Киева присудили 34 гривни штрафа

34 гривны штрафа за превышение скорости. Такое наказание присудил виновнику скандального ДТП Сергею Калиновскому Шевченковский суд Киева, передает 5 канал.

Как известно, тридцатого мая на бульваре Леси Украинки в Киеве Сергей Калиновский, который является неродным сыном одного из владельцев "РосУкрЭнерго" Дмитрия Фирташа, на большой скорости врезался в другой автомобиль. Водитель протараненных Жигулей - прапорщик милиции - погиб. Умерла и пассажирка БМВ Сергея Калиновского, которая сидела рядом с водителем. С многочисленными травмами ее доставили в реанимацию, но спасти жизнь девушки было невозможно. Виновника трагедии одиннадцатого июня задержали в аэропорту при попытке вылететь чартерным рейсом в Израиль. Сергей Калиновский, согласно решению суда был взят под стражу, но 11 июня Шевченковский суд отпустил его под подписку о невыезде.