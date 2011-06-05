В Тбилиси ждут премьеры фильма "Пять дней в августе"

В воскресенье вечером в тбилисском кинотеатре "Руставели" пройдет премьера фильма "Пять дней в августе" - голливудской картины о российско-грузинской войне 2008 года.

На премьеру прилетели режиссер фильма - Ренни Харлин, известный работой над "Крепким орешком-2" - а также американская актриса Шэрон Стоун.

Президента Грузии Михаила Саакашвили в "Пяти днях в августе" сыграл Энди Гарсия. Среди других актеров с мировыми именами, снявшихся в фильме - Вэл Килмер, Руперт Френд и Хизер Грэм.