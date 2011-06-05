Три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом
12:14, 05 июня 2011Разное
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Трагедия в Днепропетровской области
Сегодня ночью в Днепропетровской области при столкновении легкового автомобиля с деревом погибли трое людей, один человек получил тяжелые травмы.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, дорожное происшествие произошло в 0 час. 20 минв. 5 июня на улице в с. Кисличуватая Томаковского района.
Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с деревом.
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