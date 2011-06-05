Три человека погибли при столкновении автомобиля с деревом

Сегодня ночью в Днепропетровской области при столкновении легкового автомобиля с деревом погибли трое людей, один человек получил тяжелые травмы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, дорожное происшествие произошло в 0 час. 20 минв. 5 июня на улице в с. Кисличуватая Томаковского района.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением и столкнулся с деревом.