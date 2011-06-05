Случаи мародерства вокруг горящего арсенала ограничились самогоном

Сотрудники милиции не отмечают массового мародерства в поселках, эвакуированных на время пожара на армейском складе боеприпасов в Удмуртии. Такие случаи единичны, сообщает в воскресенье МВД республики.

Ранее министерство сообщало о задержании мародера в соседней с военной частью деревне. Мужчина украл телевизор и коробку с бутылками "со спиртосодержащей жидкостью". Также сообщалось о проверке на причастность к мародерству еще семи человек.

Пожар на артиллерийском арсенале начался поздно вечером 2 июня. В середине дня в субботу пожарные доложили о полной ликвидации возгорания. Самолеты и вертолеты МЧС вылили на очаг 2400 тонн воды. На удалении от очага взрыва уже обнаружены 740 разлетевшихся взрывоопасных предметов.

Пострадал 91 человек, из них 37 госпитализированы, пять человек выписаны из больницы.