Жительница Николаева получила в наследство 8 кг ртути

23:26, 31 мая 2011
Разное
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Вместе с гаражом

Жительница Николаева, пенсионерка 1952 года рождения, во время уборки в гараже, который достался ей в наследство от мужа, обнаружила емкости весом около 8 кг с веществом, напоминающим ртуть.

Как сообщили УНИАН в Управлении МЧС в Николаевской области, хозяйка гаража позвонила в оперативно-диспетчерскую службу Управления МЧС в регионе и сообщила об опасной находке.

Сотрудники Николаевского военизированного горно-спасательного отряда, прибывшие на место, классифицировали вещество как металлическую ртуть и изъяли его для дальнейшей утилизации.

 

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