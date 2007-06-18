Столкновение двух легковых авто с микроавтобусом на Харьковщине: 4 погибли

В Харьковской области четыре человека погибли и два пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей с микроавтобусом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье вечером возле города Мерефа в районе «Шелкостанции» на автодороге Харьков-Симферополь: в частный микроавтобус, стоявший на обочине, врезались два легковых автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе ребенок (2000 г.р.), и два человека с травмами разных степеней тяжести госпитализированы.