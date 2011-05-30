Мужчина упал с третьего этажа в торгово-развлекательном центре

В Виннице 38-летний мужчина упал с третьего этажа внутри торгово-развлекательного центра "Магицентр".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления Министерства по чрезвычайным ситуациям в Винницкой области.

Несчастный случай произошел 29 мая около 19 часов. При падении мужчина правой рукой зацепился за стеклянное ограждение, в результате чего ему оторвало руку в районе предплечья.

Пострадавший сразу был госпитализирован в реанимационное отделение Винницкой городской клинической больницы скорой помощи.

По данному факту проводится расследование.