В Днепропетровской области перевернулся автобус со школьниками

Сегодня около 18 часов неподалеку от села Братское Солонянского района Днепропетровской области перевернулся автобус, который перевозил детей и их родителей.

Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Днепропетровской области.

Автобус «Scania» выполнял заказной рейс по маршруту Запорожье - Новомосковск. В салоне находились более 30 новомосковских школьников и их родителей, которые возвращались из экскурсии домой. На закругленном участке трассы у автобуса лопнуло правое переднее колесо, в результате чего он перевернулся на бок.

По предварительным данным, во время аварии пострадали 7 человек – один взрослый и шестеро детей, но тяжелых телесных повреждений никто не получил. Пострадавшие были срочно доправлены в больницы.

Сейчас на месте аварии работают милиция, бригады скорой медицинской помощи и МЧС.