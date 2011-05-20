Рейдерский захват Беларуси

Белорусский экономический кризис сейчас не обсуждает только ленивый. Главными его причинами называют неэффективный госсектор, раздутую социалку, отсутствие модернизации. Кроме того, напоминают, что в стране хватает непрофессионализма, коррупции и показухи — а это также неблагоприятно сказывается на экономике.

Все это так, но прежде чем вслед за модными экспертами выносить обвинительный вердикт «заскорузлой госэкономике» и недалекому «кровавому режиму», давайте немного поразмыслим.

Причины

Как известно, белорусский ВВП за минувшее десятилетие увеличился более чем вдвое. Зарплата и расходы на социальную сферу при этом, как и положено, росли опережающими темпами.

В принципе, так и должно быть: люди работают и производят больше — соответственно, вправе рассчитывать на увеличение социалки.

Конечно, рост госраходов в Беларуси иногда бывал резким и несвоевременным, что создавало дополнительную нагрузку на экономику — так было, например, в прошлом году. Однако главные причины белорусского кризиса мне видятся в ином:

1. Беларусская экономика представляет собой прежде всего переработку/сборку импортного сырья. Неудивительно поэтому, что за минувшее десятилетие внешнеторговый оборот Беларуси увеличился в 4 раза — с 15 до 60 млрд. долларов. В таких условиях перерабатывающая экономика неизбежно сталкивается с типичной проблемой роста: перед началом каждого производственного цикла постоянно приходится закупать все больше и больше сырья.

2. Проблему усугубляет непрерывный рост цен на мировом рынке — и на импорт, и на экспорт. Вследствие чего оборотки у перерабатывающих предприятий хронически не хватает на очередной производственный цикл: продукцию мы продаем по старым низким ценам, а сырье придется закупать уже по новым высоким.

3. Но самое главное — наш промежуточный импорт в последнее время дорожает (почему-то!) намного быстрее, чем экспортируемые товары. Почему же? Да просто почти весь наш импорт идет из России. А тамошняя олигархическая верхушка в последние годы, как по команде, взвинчивает цены на сырье, умышленно доводя до банкротства единственного европейского союзника России. Зачем это делается — отдельный вопрос, к которому мы вернемся чуть позже.

Проиллюстрирую сказанное несложным примером из микроэкономики:

Допустим, в прошлом году мы произвели 1 трактор, а в этом — уже 2.

В прошлом году цена за 1 трактор была 10 000 у.е., а металла для его изготовления ушло на 5 000 у.е.

Значит, мы заработали 5 000 у.е.

А в этом году все цены (и на трактор, и на металл) выросли одинаково — в 2 раза.

Значит, нам за металл придется отдать 20 000 у.е. А у нас всего-то 5 000! Где же взять еще 15 000?

Допустим, мы нашли недостающие деньги в банке. Конечно же, под хорошие проценты.

Купили необходимый металл, сделали 2 трактора. Мы их продадим в конце года за 40 000 у.е., и у нас останется прибыли 20 000 у.е.

А на следующий год нам сверху снова спускают план увеличения продаж в 2 раза. И цены на все опять вырастут в два раза. Значит, за металл надо готовить уже 80 000 у.е. Нехватка составит целых 60 000 у.е.! Да еще проценты по взятому кредиту. Да еще зарплату нужно увеличивать опережающими темпами.

А теперь представьте, что цены на металл поставщики взвинчивали ежегодно в 3 раза, а трактора дорожали только в 2 раза. Тогда над предприятием нависает реальная угроза принудительного банкротства, чем не преминут воспользоваться партнеры-конкуренты и «добрый» банк.

Любой бизнесмен, включая меня, знает эту ситуацию на собственной шкуре и понимает, насколько сложна задача стабильного роста. А ведь беларусскому «некомпетентному» госаппарату удавалось ее успешно решать на протяжении десяти лет!

Только в последние годы понадобилось привлечение внешних заимствований, причем сравнительно небольших. Эти долги — неприятная неизбежность, оборотная медаль роста любой перерабатывающей экономики, а вовсе не чья-то дурацкая прихоть.

Вот и выходит, что в долговую яму мы падаем не по собственной вине — нас туда толкают объективные обстоятельства, усиленные «помощью» ближайших союзников и безудержной мировой инфляцией.

Последствия

Итак, белорусский кризис — обыкновенная болезнь роста, помноженная на неблагоприятную ценовую конъюнктуру и активную «помощь» друзей.

Но самое интересное, что буквально за последние полгода наш типичный кризис роста вдруг дополнился массой странных событий: непонятными силовыми акциями на выборах и после них, скандалами с Западом и Востоком, навязыванием нашей стране имиджа «failed state», потребительской паникой, товарным дефицитом, обрушением импорта, волокитой с кредитами и даже взрывом у самой резиденции президента.

Если в бизнесе случается подобное «стечение обстоятельств», то это может означать только одно — рейдерскую атаку. Именно по этой схеме «братки» захватывали в свое время крупнейшие промышленные предприятия Урала и Сибири: у жертвы вымывались оборотные средства при помощи ценовых ножниц, замораживались кредитные линии, потом отключалось энергоснабжение, а в конце вываливался компромат на директорат завода. Тех, кто сдавался, новые хозяева делали своей послушной марионеткой, а тех, кто боролся… Нету их уже на этом свете, а непокорные заводы пущены по ветру.

Если посмотреть на белорусские проблемы с этой точки зрения, то разворачивающийся на наших глазах театр абсурда неожиданно становится абсолютно логичным и последовательным. Все это не оставляет сомнений, что экономику страны всерьез вознамерились развалить, чтобы затем полакомиться самыми аппетитными кусками. Печально, но случай в мировой практике далеко не первый.

Обратим внимание на еще один важный момент. Абсолютно необходимым условием успеха любой рейдерской операции является наличие и деятельное участие местных инсайдеров. Их имена, конечно же, неизвестны широкой публике, но это временно — именно они станут первыми белорусскими олигархами, если захват пройдет успешно.

Что будет дальше, догадаться несложно. В условиях кризиса «эффективные менеджеры» с фомкой в руках очень быстро разграбят и распродадут всю «бесполезную госсобственность», прибыль с успешных предприятий откачают за рубеж, а население ввергнут в безработицу и нищету. Пример России и Украины 90-х достаточно красноречив.

В белорусском обществе хватает романтических особ, которым в зареве приближающегося пожара видится долгожданная свобода и процветание. Так вот, уважаемые, твердо знайте, что в условиях глобального кризиса в благоденствии нашего народа (и вас в том числе) не заинтересован ни один человек в мире, а уж тем более чужие олигархи вкупе с местными приказчиками.

Но, похоже, экономическим коллапсом дело не ограничится. Пришла беда — отворяй ворота: обрушение белорусской экономики практически неизбежно обернется демонтажом государства со всеми сопутствующими неприятностями. Не зря ведь в прошлом месяце Модест Колеров задался риторическими вопросами: «А кто сказал, что любое государство обязательно выживет? А кто сказал, что элиты не проигрывают? Может быть, это тот случай?».

Александр Синкевич, Naviny.by

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Александр Синкевич - экономист-практик, работал с 1993 года в Беларуси, России и Украине. Специалист в области постановки и автоматизации управленческого учета, бюджетирования, внедрения международных стандартов финансовой отчетности. Преподаватель Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров ICFM, Великобритания. Директор консалтинговой компании «Sinkevich Technologies». Автор ряда публикаций в журналах «Директор», «Финансовый директор», «Эффективная торговля», «Arche» и др.