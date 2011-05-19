Честь мундира. В недрах налоговой завелся вредитель или просто психически больной человек

Папа, - кричит Оська, - а нам тут полицейский

честь отдал за рубль!

- Переплатили, переплатили! - хохочет отец.

- Полицейская честь и пятака не стоит...

Лев Кассиль „Кондуит и Швамбрания”

Дети любят похвастаться друг перед другом мамой или папой – кто кем работает, кто сколько зарабатывает. Сергей Михалков даже написал об этом стихотворение: „А что у вас?” Помните его знаменитый примирительный вывод: „Мамы разные нужны. Мамы разные важны”?

Однако во времена создания этого стихотворения не существовало Государственной налоговой администрации Украины. А если бы была...

Представьте себе, что ребенок хвастается одноклассникам: „У меня мама – налоговик”. Тогда вторая спрашивает: „А почему твоя мама ничего не знает? Потому что моя мама – бухгалтер, и она говорит, что налоговики сами не знают, как выполнять Налоговый кодекс, и вообще ничего не могут объяснить о налоговых новациях.”

Как разъяснить наивному маленькому существу взрослые реалии жизни? Не начнешь же рассказывать, что мама на самом деле и сама ругает идиотские инструкции, которые присылают сверху. Не сознаешься же в том, что за не такую уже и большую зарплату мама соглашается выставлять себя дурой перед людьми, которые приходят сдавать отчеты. А если и сознаешься, то сможет ли после такого объяснения ребенок гордиться собственными родителями?..

Много есть детских вопросов, на которые не так легко ответить.

Например, что такого произошло в стране в выходные 19-20 марта этого года, когда все работники украинской ГНА по всем городам и селам, вместо того, чтобы воспитывать детей, сидели на работе, щелкали штампами по пустым бумажкам и тщательным образом заливали в информационную систему пустые отчеты в формате xml? Детский вопрос – ЗАЧЕМ? – останется без ответа. Так же, как и второй – разве нельзя было сразу предусмотреть, что принимать пустые отчеты – глупая работа? И третье – сколько государство потратило на оплату сверхурочного труда?

А как объяснить ребенку, зачем выдумали единую сквозную нумерацию налоговых документов в предприятиях и как ее могут обеспечить фирмы, которые имеют несколько офисов или магазинов?

Или что такое „черные списки”?

Почему провозглашенное „упрощение налоговой отчетности” привело к увеличению числа разновидностей фискальных отчетов до трех десятков? И какую сумму дополнительного дохода дает государству знаменитое „первое событие”, которое увеличивает учетную работу втрое?

Итак, пока нормальные родители заняты уважаемыми делами – „летчик водит самолеты” а „повар делает компоты”, родители-налоговики занимаются работой, смысл которой даже сами объяснить не могут. И не только сами делают, но и под страхом уголовной ответственности заставляют предпринимателей исполнять такой же напрасный и абсолютно глупый труд.

Нет, мы не сомневаемся, что налоговики приносят государству и определенную пользу. Но в последнее время за горами идиотских отчетов, реестров и коррекций она просто незаметна.

Конечно, вы скажете, что рядовые работники ГНА здесь ни при чем, а все это выдумал какой-то балбес наверху. И тут с вами согласится большинство налоговиков. Но если автор – балбес, как, скажите, пожалуйста, называть тех, кто послушно выполняет его очевидно идиотские инструкции?

Потому нам придется признать, что балбес тут не один. Все 71350 работников ГНА послушно выполняют глупые приказы, а следовательно, солидаризировались с тем, кто этот приказ отдал.

Потому что никто даже не возмутился.

Однако мы не верим в тотальную тупость такого количества людей, а потому рискнем обратиться напрямую к героям этой статьи.

Уважаемые налоговики! А вам самим не стыдно?

Вы, по-видимому, привыкли, что люди вас традиционно боятся и ненавидят. Но после последних реформ над вами еще и смеются. Потому что теперь каждый налоговик в глазах общества выглядит абсолютно послушным, тупым существом без тени человеческого достоинства – и это независимо от стажа, выслуги и профессионального уровня.

Как объяснить вашим детям, чем занимаются их мамы? Какое впечатление окажет на ребенка, если кто-то скажет, что его папа-налоговик – лицемер и раб? Что он сможет отрицать? Потому что как еще назвать человека, который безо всякого сопротивления выполняет абсолютно глупые приказы начальства, как, скажем, в выходные дни принимать пустые бумажки и файлы?

Понимаем, что стандартный ответ прозвучит сакраментально: „А что я могу сделать?” Но если личное достоинство – вопрос каждого отдельно, то честь мундира – все-таки вещь общая. Это – достоинство профессиональное.

В свое время в журнале „Країна” нас поразил репортаж с очистной станции Киевского водоканала. Точнее тот его фрагмент, в котором одна из работниц рассказывала, как ее шантажировал собственный ребенок – если не дашь денег, то всей школе расскажу, где ты работаешь, и ты не сможешь ходить на родительские собрания. Теперь, кажется, так же могут делать сыновья и дочки работников ГНА.

Уважаемые налоговики! Неужели вы и сами считаете, что ваша профессия недостойна общественного уважения? Неужели налоговик – это и в самом деле лишь тупой служака и дармоед?

Где те из вас, кто поднимет голос в защиту профессиональной чести? Где те, кто не даст втоптать в грязь свое честное имя!

Люди добрые! Это уже не только вашим детям – всей стране стыдно за целое подразделение профессиональных исполнителей глупых распоряжений. Скажите хоть кто-то слово в защиту своего мундира!

В свое время в статье „Сорок пять минут культуры...” мы писали, что в результате судебного беспредела судьи стали группой риска – большего, чем для ВИЧ-инфицированных. Через несколько дней после публикации к нам обратились несколько жрецов Фемиды с вопросом: а что делать?

Выяснилось, что украинские судьи свято убеждены в том, что сделать ничего не могут – бастовать, принимать участие в политических организациях им запрещает закон, а сопротивляться по служебной вертикали мешает страх.

Теперь же, когда пресса просто изобилует сообщениями о покушениях на судей, мы чувствуем упреки совести – может, стоило попробовать убедить тогдашних визави, что сопротивление все-таки возможно и вместе поискать соответствующие формы.

Потому для того, чтобы не чувствовать завтра такую же вину перед налоговиками – пусть они от испуга перед начальством и забыли о своем человеческом подобии – попробуем проанализировать, а что же эти бесправные госслужащие могут сделать, чтобы не выглядеть в глазах общества уж совсем конченными.

Первое, что приходит на ум: нужно поискать тех, кто осмелится все-таки обнародовать мнения простых налоговиков о практике фискальной политики государства. Пусть то, что вы говорите дома и в курилках, прозвучит на всю страну, и народ поймет – невзирая на господство идиотов в высших эшелонах, не все налоговики такие же.

Кто может стать такими героями? Скажем, те, кому совсем скоро – на пенсию. Или же те, кто уже завершил служебную карьеру. Не нам рассказывать, что по желанию их можно найти – тех, кто не потерял окончательно представления о чести мундира. Пусть пишут открытые письма, выступают в СМИ не ради собственного, а ради цехового интереса.

Вторые ваши сообщники, уважаемые налоговики, - как это не смешно, бухгалтера. Да. Те же, которые ежемесячно толпятся в ваших тесных коридорах со своими отчетами в руках.

Поэтому не медлите.

Посоветуйте им, куда обращаться – в район, область, в Киев.

Пусть забрасывают жалобами всю вашу вертикаль – ведь бухгалтера в подавляющем большинстве запуганы гораздо меньше, чем вы.

Пусть пишут тысячи писем разработчикам всего этого безумия, а те вынуждены будут отписываться в соответствии с законом об обращении граждан.

Пусть директора-предприниматели подают в суд на авторов приказов и положений, чтобы отсудить убытки, нанесенные головотяпством „архитекторов” налоговой системы – оплату за работу в выходные, расходы на программистов. Мы понимаем юридическую перспективу каждого отдельного такого иска, но количество и публичность все равно сделают свое дело.

И нет другого выхода. Потому что если вы сами не опомнитесь, то честь налоговика даже и пятака не будет стоить – ни профессиональная, ни человеческая. И дети ваши будут стесняться признаться, где работают их родители.

Ну и при случае, как первый шаг такого сотрудничества, обращаемся к опытнейшему налоговику страны – Николаю Яновичу Азарову.

Уважаемый Николай Янович!

В недрах Вашего прежнего ведомства завелся вредитель – или просто психически больной человек, который выдумывает идиотские приказы, плодит безумные отчеты и инструкции, разрушая таким образом не только общественный авторитет ведомства, но и вынуждая бизнес идти в тень – ведь только таким способом тот может избежать налоговой паранойи, которая набирает обороты с каждым месяцем.

Запуганные начальством работники налоговой, выполняют бездну идиотской работы, принуждая к тому же бухгалтеров и предпринимателей – как еще можно назвать обработку пустых отчетов в бумажной и электронной формах?

У Вас, как Премьер-министра, есть достаточно полномочий, чтобы разоблачить источник этого безумия, найти человека, который является его идеологом, подвергнуть его психиатрической экспертизе или другим способом изолировать от общества.

Обращаемся к Вам с просьбой срочно сделать это, иначе ситуация может выйти из-под контроля – десятки тысяч озверевших бухгалтеров и предпринимателей - достаточно большая сила, и не хотелось бы, чтобы она превратилась во врага украинской власти.

Братья Капрановы