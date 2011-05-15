Корову из погреба достали автокраном

В Сумской области спасатели МЧС с помощью автокрана вытянули из погреба корову, которая туда провалилась.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации сайта сумского еженедельника «Панорама», на номер оперативного дежурного Роменского специального регионального Центра быстрого реагирования МЧС Украины поступила необычная просьба о помощи: житель села Перекрестовка Роменского района сообщил о том, что его корова провалилась в подвал сарая.

По словам помощника начальника Центра Валерия ШОКУТЬКО, по звонку выехало дежурное спасательное отделение в составе семи человек и автокран. Чтобы вытянуть животное, спасателям пришлось частично разобрать крышу, а саму корову обвязать крепкими ремнями.

«Когда корову вытянули из погреба, по ней было видно, что животное пережило настоящий стресс. Понадобилось около 15 минут, чтобы корова пришла в себя», – рассказал В. ШОКУТЬКО.