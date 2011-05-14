Во Львове задержали "жигули", угнанные 18 лет назад в Казахстане

Во Львове инспекторы ГАИ обнаружили автомобиль, который еще 18 лет назад похитили в Казахстане.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ в Львовской области.

В частности, 12 мая инспекторы дорожно-патрульной службы отдела ГАИ Львова за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «ВАЗ-2106», которым управлял 21-летний львовянин.

«Поведение водителя и резкий запах алкоголя указывали на то, что парень находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, во время проверки задержанного автомобиля через базу «Угон» было установлено, что данное транспортное средство было похищено еще 18 лет назад в Алма-Ате (Казахстан)», - отмечается в сообщении.

Автомобиль поставлен на штрафплощадку, а водитель доставлен во Франковский райотдел милиции. По данному факту проводится следствие.