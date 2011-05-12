В Одессе прохожий спас двух малышей из горящей квартиры

В Одессе прохожий спас двух малышей, которые находились в горящей квартире.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС Украины, 11 мая в Одессе, по улице Ильфа и Петрова, возник пожар в квартире на первом этаже девятиэтажного дома. Сообщение о пожаре поступило от жильцов соседних квартир.

На момент возгорания в помещении находилась годовалая Анастасия и четырехлетний Андрей без присмотра взрослых. По словам соседей, прохожий молодой мужчина, услышав крик детей, открыл окно и помог им выбраться из пылающего помещения. На данное время малыши находятся в детской клинической больнице, состояние их здоровья – средней тяжести.

По словам соседей, семья, проживавшая в квартире, вела асоциальный образ жизни, спички и зажигалка не прятались от детей, взрослые часто оставляли малышей одних дома.

Спасатели МЧС в кратчайшие сроки ликвидировали пожар.

Причина пожара - детские игры с огнем.