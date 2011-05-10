Пьяный на «Ауди» протаранил ворота в милиции

В Сумах в ночь после Дня Победы 48-летний предприниматель из Владимирской области (РФ), будучи в нетрезвом состоянии, протаранил на автомобиле ворота городского управления милиции.

Как сообщил УНИАН начальник ССО Сумского горуправления милиции Владимир КУЗЬМЕНКО, минувшей ночью водитель «Ауди А4», находясь в нетрезвом состоянии, двигаясь на большой скорости по улицам областного центра, не справился с управлением. На перекрестке в районе горуправления милиции он попытался затормозить, однако машину занесло и она с большой силой врезалась в ворота Сумского горуправления милиции.

«Повреждения, причиненные воротам, были настолько значительны, что их пришлось снять. Сильно пострадала и машина. Тем не менее, своего водителя она спасла, выбросив подушки безопасности, и он не пострадал», - рассказал В.КУЗЬМЕНКО.

В настоящее время «Ауди» находится на штрафплощадке ГАИ. В отношении правонарушителя составлены админпротоколы за нарушение правил, повлекшее ДТП, и вождение в нетрезвом виде. Ему угрожает лишение прав и большой штраф или исправительные работы. Кроме того, гражданину России придется возместить причиненный ущерб, размеры которого устанавливаются.