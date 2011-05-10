Поезд Днепропетровск - Трускавец сбил мужчину
15:16, 10 мая 2011Разное
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Состояние пострадавшего тяжелое
В Виннице на железнодорожных путях скорым поездом 9 мая был сбит мужчина.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области, ориентировочно, скорым поездом №41 «Днепропетровск - Трускавец» был сбит мужчина, который переходил пути в неустановленном месте.
Пострадавший доставлен в реанимационное отделение Винницкой городской клинической больницы №2, где ему поставлен диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб живота, многочисленные резаные раны.
Личность мужчины, которому около 40 лет, не установлена в связи с тем, что пострадавший находится в бессознательном состоянии и не имеет при себе документов.
Состояние пострадавшего тяжелое.
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