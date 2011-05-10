Поезд Днепропетровск - Трускавец сбил мужчину

В Виннице на железнодорожных путях скорым поездом 9 мая был сбит мужчина.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Винницкой области, ориентировочно, скорым поездом №41 «Днепропетровск - Трускавец» был сбит мужчина, который переходил пути в неустановленном месте.

Пострадавший доставлен в реанимационное отделение Винницкой городской клинической больницы №2, где ему поставлен диагноз: открытая черепно-мозговая травма, ушиб живота, многочисленные резаные раны.

Личность мужчины, которому около 40 лет, не установлена в связи с тем, что пострадавший находится в бессознательном состоянии и не имеет при себе документов.

Состояние пострадавшего тяжелое.