Водитель «Мерседеса» совершил ДТП: погибли две женщины
15:48, 03 мая 2011Разное
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Инцидент в Виннице
В Виннице в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли две женщины.
Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, ДТП произошло около 23.00 1 мая.
Водитель автомобиля «Мерседес», 27-летний житель Винницы, совершил столкновение с автомобилем «КИА» под управлением 37-летней винничанки, после чего совершил наезд на пешехода, 39-летнюю женщину. В результате ДТП обе женщины погибли на месте происшествия.
Водитель «Мерседеса» с места происшествия скрылся, однако работники ГАИ задержали его.
По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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