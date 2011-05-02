Пробег ретроавтомобилей пройдет от Бахчисарая до Донецка

Со 2 по 7 мая по городам юга Украины пройдет пробег ретроавтомобилей «Крым - Донбасс. Путь Святителя Игнатия».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Симферопольской и Крымской епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

Автопробег посвящен 225-летию Святителя Игнатия, митрополита Готфейского и Кафайского – основателя города Мариуполя.

Как говорится в сообщении, участники автопробега возьмут с собой икону с мощами Игнатия Мариупольского, планируется посетить Бахчисарай, Симферополь, Джанкой, Херсон, Новую Каховку, Мелитополь, Бердянск, Мариуполь, Макеевку и Донецк, где священнослужители будут совершать молебны.

Основной состав группы - машины клуба любителей ретро автомобилей «АРД - Авто Ретро Донбасса», среди которых - «Победы», «Чайки», «Волги».

Акцию в память о Святителе Игнатии и переселении православных греков в 18 веке из Крыма в Приазовье проводит Донецкая епархия совместно с ЗАО «Донецксталь»-металлургический завод» и Союзом греков Украины.