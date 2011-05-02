Каддафи не пришел на похороны сына

Муаммар Каддафи не появился на похоронах своего младшего сына Сейф аль-Араба Каддафи, который был убит в результате авианалета в ночь на 1 мая, сообщает Reuters. Вместо лидера Джамахирии среди примерно двух тысяч присутствующих появился брат убитого - Сейф аль-Ислам Каддафи, одетый в темные бедуинские одежды.

Люди, собравшиеся на столичном кладбище Хани, выкрикивали лозунги в поддержку Муаммара Каддафи, выбрасывая в воздух кулаки.

Хоронили также троих детей, убитых во время того же авианалета. Как уточняет Лента.ру, у Сейф аль-Араба Каддафи своих детей не было, во время бомбардировки погибли его племянники - дети Ганнибала, Аиши и Мухаммеда Каддафи.