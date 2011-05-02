В Москве умер актер Александр Лазарев

В Москве сегодня на 74-м году жизни скончался актер театра и кино Александр Лазарев-старший.

Как передает ИТАР-ТАСС, А.Лазарев умер у себя на даче. Предполагается, что похороны актера пройдут 5 мая.

Всю жизнь А.Лазарев работал в Театре имени Маяковского, куда он попал в 1959 году сразу после окончании школы-студии МХАТ. В театре актер сыграл более чем в 50 спектаклях.

Дебют актера в кино состоялся в 1961 году в фильме "Вольный ветер". Позже были роли в таких картинах, как "Вызываем огонь на себя!", "Еще раз про любовь", "Хождение по мукам", "Волны черного моря", "Бархатный сезон", "Сказка, рассказанная ночью", "Демидовы", "Дети солнца", "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", "Приключения Квентина Дорварда", "Ландыш серебристый", "Марш Турецкого", "Энигма" - всего более 90 работ.

Вдова актера - известная актриса Светлана НЕМОЛЯЕВА. Их сын, Александр ЛАЗАРЕВ-младший, также известный актер театра и кино.