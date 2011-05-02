В Горловке автомобиль упал с путепровода на пешехода

В городе Горловка Донецкой области с высоты 6 метров упал автомобиль, двигавшийся по путепроводу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие случилось 1 мая в 23.50.

Водитель легкового автомобиля „ВАЗ-2111” не справился с управлением, совершил наезд на пешехода, выехал за ограждение и допустил падение автомобиля с 6-метровой высоты.

Погибли три человека (из них 1 пешеход) и 5 человек пострадали. Они с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.