Двое безработных крали деньги вместе с банкоматами

. Сотрудники милиции задержали в четверг в Петербурге подозреваемых в похищении двух банкоматов из почтовых отделений, сообщил РИА Новости по телефону источник в правоохранительных органах города.

По его словам, двое неизвестных 15 февраля и 6 марта похитили два банкомата из помещений почты, в которых находилось почти 4 миллиона рублей (больше 140 иыс. долларов). "Задержаны двое мужчин, 1984 и 1983 годов рождения, оба безработные. Часть похищенных денег изъята", - сказал собеседник агентства.