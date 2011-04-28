Чиновник на автомобиле сбил женщину с ребенком
16:21, 28 апреля 2011Разное
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Сообщение с Волыни
На Волыни чиновник на автомобиле сбил женщину с ребенком, которые ехали на велосипеде.
Как стало известно корреспонденту УНИАН из информированных источников, за рулем автомобиля находился заместитель Рожищенского городского председателя.
Сообщение о ДТП в райотдел милиции в с. Кременец Рожищенского района поступило вчера, 27 апреля, около 21.00.
Согласно информации милиции, в результате столкновения женщина получила ушиб левой голени, ребенок - сотрясение головного мозга. Оба госпитализированы в Рожищенскую районную больницу.
Автомобиль изъят. Проводится следствие.
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