На Волыни чиновник на автомобиле сбил женщину с ребенком, которые ехали на велосипеде.

Как стало известно корреспонденту УНИАН из информированных источников, за рулем автомобиля находился заместитель Рожищенского городского председателя.

Сообщение о ДТП в райотдел милиции в с. Кременец Рожищенского района поступило вчера, 27 апреля, около 21.00.

Согласно информации милиции, в результате столкновения женщина получила ушиб левой голени, ребенок - сотрясение головного мозга. Оба госпитализированы в Рожищенскую районную больницу.

Автомобиль изъят. Проводится следствие.