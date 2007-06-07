В Киеве запрещено фотографироваться с обезьянами

Киевская городская власть запретила использование диких животных во время фотографических съемок. Как сообщили УНИАН в Киевском эколого-культурном центре, сегодня мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ подписал распоряжение о запрещении использования диких животных - сов, соколов, мартышек, змей, белок и др. при осуществлении фотографических съемок с целью получения прибыли.

Городская милиция обязана прекращать случаи коммерческого использования диких животных для фотографирования и составлять протоколы на нарушителей согласно ст. 155 Административного кодекса Украины. Согласно этой статье на нарушителя налагается штраф до 100 грн., а в случае повторного нарушения - до 2500 грн.

Проект данного распоряжения был подготовлен двумя киевскими общественными организациями - Киевским эколого-культурным центром и Обществом защиты животных "SOS" на основе недавно принятого Закона Украины "О защите животных от жестокого поведения".