Милиция говорит, что «бомба» в киевском институте оказалась муляжом

Работники взрывотехничной службы направили на исследование подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство, который сегодня утром был выявлен в холле столичного Института судебно-медицинских экспертиз.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве, 19 апреля 2011 года около 9 часов по спецлинии „102” поступило сообщение, что в холле Института судебно-медицинских экспертиз на улице Дорогожицкой, 9 выявлен подозрительный предмет. На место происшествия сразу же выехали следственно-оперативные и взрывотехнические группы районного и Главного управлений. Работа учреждения была приостановлена, проводилась эвакуация работников и студентов. В районе места происшествия частично ограничивалось движение автотранспорта.

Осмотрев подозрительный предмет, взрывотехники эвакуировали его и разобрали в безопасном месте. В настоящее время проводится экспертное исследование компонентов так называемого взрывного устройства.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.