Пожар в центре Одессы гасили 6 часов

Свыше шести часов тушили пожар офисного здания в центре Одессы, передает 5 канал. Из него эвакуировали полсотни работников частных фирм и магазинов. Загорание произошло около 11 утра, однако ликвидировать его удалось лишь после 17-и.

Тушили огонь два десятка пожарных бригад. Причины пожара выясняются. Спасатели пока еще от комментариев воздерживаются и не называют даже предварительных версий.