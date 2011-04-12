Москва готовит Киеву двойной обман

Главная цель сегодняшнего визита российского премьер-министра Владимира Путина в Киев очевидна. Он хочет уговорить руководство Украины отказаться от планов форсированного сближения с Европой и вступить в ближайшее время в Таможенный союз, в котором сейчас пребывают Россия, Беларусь и Казахстан.

Известно также и то, каким главным аргументом глава правительства России будет убеждать украинскую сторону. Основным козырем Кремля станет обещание существенного снижения цены на российский газ для Киева.

О конкретных параметрах возможного удешевления российского газа для Украины рассказал 7 апреля на форуме «ТЭК России в XXI веке» заместитель главы правления ОАО «Газпром» Валерий Голубев. «Украина при уровне потребления в 40 млрд. куб. м газа могла бы выиграть 8 млрд. долл. в год», - заявил он тогда.

Однако данное обещание является обманом, в чем легко убедиться, если провести некоторые расчеты.

Цена российского природного газа для Украины составляла в IV квартале прошлого года 252 долл. за тысячу кубометров, а в I квартале 2011 года – 264 долл. С учетом подорожания нефти ожидается, что средняя цена импортного газа достигнет в этом году 280 долл. за тысячу кубометров (худший прогноз – 300 долл.).

Если оттолкнуться от среднегодовой цены российского газа в 280 долл., по получается, что Украине придется заплатить «Газпрому» в 2011 году за 40 млрд. кубометров импортированного газа 11, 2 млрд. долл.

Отнимая названные Голубевым 8 млрд. дол. «экономии», выходим на 3,2 млрд. долл. – размер оплаты Украиной за российский газ. Если разделить эту сумму на 40 млрд. кубометров, то получается, что Россия готова продавать Украине газ всего по 80 долл. за тысячу кубометров.

Но такая цена – нереальна! Поскольку даже внутри России средняя цена на газ составит в нынешнем году 92 долл. за тысячу кубометров. А еще ведь нужно учесть затраты на транспортировку газа до российско-украинской границы.

Может быть, в «Газпроме» «забыли» про скидку на газ в размере 30%, но не более 100 долл. за тысячу кубометров, которую исхлопотало для себя украинское правительство в прошлом году в Харькове? Но Киеву-то как не учитывать ее, если взамен пришлось пролонгировать на 25 лет действие соглашения между Украиной и РФ о пребывании Черноморского флота Российской Федерации в Крыму?..

То есть, озвученные представителем «Газпрома» 8 млрд. долл. экономии для Украины по импорту российского газа – это неправда.

Но это не единственный обман. Россия умалчивает об еще одном важном обстоятельстве, которое перечеркивает вообще выгоды Украины по ценам на импортный газ уже в самой ближайшей перспективе.

Дело в том, что в апреле 2010 года с одобрения российского правительства «Газпром» принял решение о переходе на формирование цен на газ внутри России на основе формулы. Они предполагают установление тарифов по принципу равной доходности поставок газа на внешний и внутренний рынки после 2013 года.

В связи с этим цены на газ, добываемый «Газпромом», с начала 2011 года выросли для промышленных потребителей РФ в среднем на 15%. Планируется рост цены также на 2012, 2013 и 2014 годы с тем, чтобы, уже начиная с 2014 года, внутренние цены на газ в России сравнялись с мировыми. Таковы требования ВТО, куда Россия тоже очень хочет вступить.

А раз так, то если Украина и получит какую-то скидку на российский газ взамен за присоединение к Таможенному союзу, то эта скидка будет существенно уменьшаться с каждым годом, а через три года ее не станет вообще.

Таким образом, Москва прибегает сейчас к откровенному обману. Вступив в Таможенный союз, Украина получит даже в первое время намного меньшую выгоду от снижения цены на газ, чем сейчас обещает российское правительство. А в самом скором будущем данная выгода и вовсе испарится.

Так стоит ли игра свеч? Тем более, если учесть, что Москва изначально ведет нечестную игру?..

Аркадий Кашуба