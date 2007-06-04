В Житомире маршрутка столкнулась с грузовиком: 11 пострадавших

Сегодня ночью в городе Житомир из-за столкновения маршрутного микроавтобуса с грузовиком пострадали 11 человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, на перекрестке улиц Киевская и Хлебная в Житомире маршрутный микроавтобус «Volkswagen LT-28» (сообщением Тернополь-Киев) столкнулся с грузовым автомобилем ЗИЛ-130. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 11 человек, которые с травмами разной степени тяжести госпитализированы в три больницы г.Житомир.

По факту происшествия правоохранительными органами проводится расследование.

Как отметили в МЧС, всего за сутки на территории страны зарегистрировано 155 дорожно-транспортных происшествия, во время которых погибли 17 человек и 199, - травмированы.