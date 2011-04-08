Возле железной дороги нашли более тысячи боеприпасов Первой мировой

В Тернопольской области выявили 1 тыс. 14 боеприпасов времен Первой мировой войны.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины, боеприпасы выявлены вблизи села Млиновцы Зборовского района, где с 6 апреля ведутся поисковые работы после того, как во время земляных работ нашли первые опасные находки.

За три дня пиротехнической группой из земли изъяты 145 артиллерийских снарядов и 869 ручных гранат разного типа.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля вблизи села Млиновцы после обращения к спасателям сельского головы было выявлено 54 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, два артснаряда 105 мм и 185 гранат.

Работы по поиску боеприпасов будут продолжены и завтра. Место находки охраняется сотрудниками милиции. Особая опасность заключается в том, что участок, где находят опасные предметы, расположен на расстоянии 60 м от железной дороги «Тернополь-Львов» и на расстоянии 100 м от железнодорожной станции «Млиновцы».