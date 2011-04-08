Родителям несовершеннолетнего «минера» светит штраф более 8 тысяч

В Черкассах задержан ученик, "заминировавший" школу.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, анонимный звонок о заминировании черкасского коллегиума "Берегиня" поступил в Сосновский райотдел милиции в Черкассах 5 апреля.

Эвакуация учителей и учеников не проводилась, поскольку на то время занятия уже закончились. Принятыми оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что звонок был осуществлен с местного таксофона. Вскоре задержали и несовершеннолетнего «шутника».

Как отметили в милиции, ученика не накажут, но в этом случае к ответственности привлекут его родителей. В соответствии со статьей 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей», на родителей или лиц, их заменяющих, налагается штраф более 8 тыс. грн.