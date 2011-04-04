На Волыни аист провалился в водонапорную башню

На Волыни спасатели освободили аиста из водонапорной башни.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-центре Управления МЧС Украины в Волынской области.

Как отмечено в сообщении, к спасателям обратилась жительница урочища Венское Шацкого района, которая сообщила, что гнездо аиста, свитое на крыше недействующей водонапорной башни, провалилось, и аист оказался внутри. В тесной ловушке птице не хватило пространства для размаха крыльев, чтобы выбраться самостоятельно.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые поднялись на крышу водонапорной конструкции и осторожно достали аиста.

К счастью, в результате падения в башню птица не пострадала, и спасатели отпустили его на волю.