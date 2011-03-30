В «Борисполе» за неудачную шутку задержали пьяного пассажира

В международном аэропорту «Борисполь» задержан гражданин Украины, который во время регистрации на рейс сообщением «Киев – Тбилиси» заявил, что в его вещах находится взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, мужчину вывели за пределы аэровокзала. Им оказался гражданин Украины с грузинской фамилией. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Взрывчатку его в вещах работники милиции не обнаружили.

Против задержанного составили административный протокол по ст. 173-1 (распространение ложных слухов) Административного кодекса Украины.