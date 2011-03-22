«Семерка» врезалась в грузовик: двое погибших

В Херсонской области в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком погибли два человека, еще двое травмированы.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций Херсонской облгосадминистрации, авария произошла в понедельник, 21 марта, в 22.20 в Бериславском районе на 78-м км админтрассы Марьянское-Берислав.

25-летний водитель ВАЗ-2107, житель села Новорайское не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовиком MAN. В результате столкновения автомобилей водитель ВАЗа и его пассажир, личность которого пока не установлена, погибли на месте ДТП. Кроме того, пострадали пассажиры легкового автомобиля: 30-летний и 43-летний мужчины, которые в тяжелом состоянии доставлены в реанимационное отделение Бериславской районной больницы.

Ведется следствие относительно всех обстоятельств инцидента.