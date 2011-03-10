В Керчи «Субару» упала с моста на поезд
12:01, 10 марта 2011Разное
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Двое травмированных
В Керчи сегодня ночью легковой автомобиль упал с моста на груженый углем стоячий железнодорожный вагон, а затем - на пути.
Об этом корреспонденту УНИАН по телефону сообщил сотрудник керченского управления ГАИ.
31-летний водитель и 28-летний пассажир получили многочисленные травмы и доставлены в больницу.
Машина «Субару» разбита. «Аккумулятор лежал на мосту, а сам автомобиль - внизу», - сказал сотрудник ГАИ.
Причину аварии устанавливает следствие.
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