В Симферополе перевернулся автобус: 14 травмированных
10:54, 10 марта 2011Разное
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Из-за льда на дороге
Сегодня утром в Симферополе на льду перевернулся автобус, пострадали 14 человек.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления ГАИ.
«Пошел ледяной дождь, на дороге образовалась корка льда. Водитель не справился с управлением - автобус развернуло, выбросило за пределы проезжей части и он опрокинулся на правый бок», - говорится в пресс-релизе.
В момент аварии в салоне находились 22 пассажира, из них 14 обратились за помощью в больницу. Тяжело травмированных среди них нет, сообщили в ГАИ.
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