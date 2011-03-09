«Настоящий мужчина» нашел способ удивить жену 8 марта

Сегодня в г. Ясиноватая Донецкой области милиция «по горячим следам» задержала мужчину, сделавшего ложный звонок о заминировании школы.

Об этом сообщили в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, звонок о заминировании школы в поселке «18-й Партсъезд» в г. Ясиноватая поступил в дежурную часть горотдела милиции сегодня в 2.20 ночи. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и подразделение МЧС. Здание учебного заведения было оцеплено, однако после проведения поисковых мероприятий взрывное устройство обнаружено не было. Правоохранители сразу же приняли меры по установлению и задержанию звонившего злоумышленника.

Как рассказал заместитель начальника Ясиноватского горотдела милиции Вячеслав ЛЮБЧЕНКО, в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких часов подозреваемый был задержан. Им оказался 23-летний местный житель.

Следствием установлено, что парень, отмечая праздник 8 марта вместе с супругой, еще с утра начал употреблять спиртные напитки. Ближе к ночи, когда разум совсем помутнел от выпитого, глава семейства решил похвастаться своими способностями перед женой. «Он хотел доказать, что является «настоящим мужчиной» и запросто может позвонить в милицию и сообщить о ложном минировании», – сказал В.ЛЮБЧЕНКО.

Он добавил, что задержанный ранее проблем с законом не имел, по месту проживания характеризуется нормально, работал на одном из предприятий в г. Енакиево.

«Парень искренне раскаивается в содеянном и винит во всем водку, которой было выпито столько, что он и сам не помнит точное количество», - констатировал В.ЛЮБЧЕНКО.

Он отметил, что задержанный в данное время находится в горотделе милиции, в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины – «Заведомо неправдивое сообщение о подготовке взрыва». «Подрывнику» грозит штраф или ограничение свободы на срок до 5 лет.