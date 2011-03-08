В Киеве столкнулись три иномарки: двое погибших
13:56, 08 марта 2011Разное
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Еще один человек - в больнице
В Соломенском районе Киева в результате столкновения трех автомобилей два человека погибли, еще один получил травмы.
Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, ДТП произошло вчера в 17.00 на ул. Гринченко.
Как сообщили в столичном главке милиции, водитель автомобиля "Шкода" не предоставил дорогу автомобилю "Мерседес", который двигался в левом ряду в попутном направлении. Вследствие этого "Шкода" столкнулась с "Мерседесом", после чего выехала на полосу встречного движения, где ударила припаркованный БМВ.
От полученных травм водитель "Шкоды", 1982 г.р. и его пассажир, 1974 г.р., погибли. Водитель "Мерседеса" госпитализирован.
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