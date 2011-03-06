В Крыму россиянин в автомобиле упал с пирса в море

В Новом Свете (АР Крым) с пирса в море упал автомобиль, в котором находился человек.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в АРК, несчастный случай произошел во второй половине дня 5 марта.

Спасатели в 17.30 извлекли из затонувшего автомобиля тело 58-летнего гражданина Российской Федерации, жителя Москвы.

Также с помощью троса автомобиль «Опель-Астра» был вытащен на берег.

Причина и обстоятельства несчастного случая устанавливаются.