В Крыму россиянин в автомобиле упал с пирса в море
15:47, 06 марта 2011Разное
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Пострадавший погиб
В Новом Свете (АР Крым) с пирса в море упал автомобиль, в котором находился человек.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС Украины в АРК, несчастный случай произошел во второй половине дня 5 марта.
Спасатели в 17.30 извлекли из затонувшего автомобиля тело 58-летнего гражданина Российской Федерации, жителя Москвы.
Также с помощью троса автомобиль «Опель-Астра» был вытащен на берег.
Причина и обстоятельства несчастного случая устанавливаются.
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