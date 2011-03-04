Моуринью чудом избежал удара кинжалом

Мужчина, вооруженный кинжалом, попытался вонзить его в главного тренера мадридского "Реала" Жозе Моуринью, когда тот раздавал автографы в аэропорту города Ла-Корунья на севере Испании, сообщает Би-би-си.

В результате нападения, охранник тренера получил 4-сантиметровый порез.

Инцидент произошел в пятницу прошлой недели, но о нем стало известно лишь сейчас.

Испанский новостной канал Cadena Sur передает со ссылкой на источник в мадридском футбольном клубе, что "Реалом" усилены меры безопасности в преддверии предстоящего матча с "Расингом" из Сантандера.