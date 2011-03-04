«Парк Киевская Русь» назвал победителей конкурса – 2010

В Киеве определили победителей I Всеукраинского конкурса «парк Киевская Русь» – 2010», которые писали на историческую тематику времен Киевской Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония награждения победителей состоялась вчера в Киеве, в Институте журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

В номинации «Телевидение и радио» лучшей признана работа журналиста телеканала СТБ Дмитрия ЛИТВИНЕНКО; в номинации «Печатные издания» жюри избрало работу художественного редактора журнала «Мандри» Василия БИЛЕНКО; в номинации «Информационные агентства и Интернет-издания» победила редактор и специальный корреспондент УНИАН Анна ГОРПИНЧЕНКО; в номинации «Фотожурналистика» - фоторепортер агентства «Укринформ» Надежда ПАСТУШОК.

Победители конкурса «Парк Киевская Русь» – 2010» получили дипломы, копии уникальных княжеских перстней времен Киевской Руси и денежные премии.

Грамоту и эксклюзивный кованый наконечник для копья получила заместитель главного редактора Главной редакции вещания на английском языке Всемирной службы радиовещания Украины Национальной радиокомпании Украины Вера МАЛИЙ.

Также специальные грамоты и призы получили: фоторепортер сайта «Главред» Вера ПИДГАЙНАЯ и независимый журналист Дмитрий РЫБАКОВ - книжные наборы от издательства «Наш Час»; журналист телеканала «Интер» Вера БАРСУК – кофеварку от Nestle; фотокорреспондент информагентства «Украинские новости» Сергей СВЕТЛИЦКИЙ - сертификат на полет на воздушном шаре (клуб воздухоплавательного спорта «Пилот»).

Также подарки получили финалисты конкурса: Анастасия ДАУГУЛЕ (телеканал «Интер» программа «Подробности»); Ольга СТЕБЛЯНКА (ТРК «Культура»); Мария КОРЕНЮК («5-й канал»); Ирина ПРИМАЧИК (газета Kiyv post), Ирина ГАЕВСКАЯ (газета «Воля народу», г. Бусск, Львовская обл.); Екатерина КОЛОНОВИЧ (газета «Експедиція XXI cт.», г.Днепропетовск); Елена БУЕВИЧ («Одна родина»); Ольга МАМОНА («Православіє в Україні»); Людмила ЛЮБОВИЧ («Народний вісник»); Валентин ОГИРЕНКО («Украинские новости»); Инна СОКОЛОВСКАЯ («Украинские новости»); Александр СИНИЦА (УНИАН), Николай ЗАВГОРОДНИЙ («Українська культура»); Сергей СУПИНСКИЙ (агентство France Press).

«Конкурс для журналистов, которые пишут на историческую тематику, «Парк Киевская Русь» проводит впервые, но он станет традиционным. Мы получили достаточно много заявок на участие, в финал попали 25 номинантов из общенациональных и региональных СМИ. Эти работы действительно высокого уровня», - отметил главный организатор конкурса, автор проекта «Парк Киевская Русь», президент БО ЧТО «Славянский фонд» Владимир ЯНЧЕНКО.

Он добавил, что «Парк Киевская Русь» уже принимает заявки на участие в следующем конкурсе.

Как сообщал УНИАН, участниками конкурса стали журналисты ведущих телеканалов, информационных агентств, печатных и электронных СМИ. В состав жюри конкурса вошли известные личности медиапространства Украины: Игорь ЛУБЧЕНКО (Национальный союз журналистов Украины), Андрей КУЛИКОВ (ICTV), Наталия СИМОНИНА (ТЕТ), Александр ХАРЧЕНКО (УНИАН), Александр КЛИМЕНКО (газета «Голос Украины») и другие.

Конкурс инициирован благотворительной организацией «Славянский фонд» и Фондом развития журналистики имени А.Москаленко.

Партнерами конкурса стали: Фонд развития журналистики имени А.Москаленко (соорганизатор), Национальный союз журналистов Украины, Институт журналистики КНУ имени Тараса Шевченко, Портал журналистов Украины, Туристический пресс-клуб Украины, издательство «Наш час», издательство «Крион», Киевский клуб воздухоплавательного спорта «Пилот», компания Nestle.