Как я наблюдал за ввозом-вывозом Азарова в моем дворе

Вчера вечером, в 21.30 заезжаю в свой двор по ул. Цитадельной. На въезде и во дворе – бело-розовые пластмассовые конусы и машина ГАИ. Парковаться негде.

- Ребята, а что это у нас во дворе происходит?

- Проводим мероприятия, - лаконично ответил мне гаишник.

- Какие еще мероприятия на ночь глядя?

- Азаров приезжает...

Вот шутник, подумал я и поставил машину на соседней улице.

Через час во дворе уже были две машины ГАИ. Милиционеры ходили по двору, курили и что-то обсуждали.

Примерно в 23.00 участок улицы, к которому прилегает въезд во двор начали тщательным образом отчищать от остатков снега минигрейдером. За техникой шли несколько человек, которые «шлифовали» недочищенный асфальт лопатами и метлами.

...Утром проснулся от скрежета металла и голосов, перекликающихся за окном. Двор приобрел идеальную чистоту – ни машин, ни снега, ни мусора. Въезд во двор перекрыт знаком, а дальше, на внутренней дворовой улице – интенсивные работы коммунальных служб. Они метут, гребут, вычищают, выбрасывают...

Дворник сказал, что в детский садик в нашем дворе должны приехать Азаров или Попов.

Около девяти утра во двор набилось такое количество сотрудников правоохранительных органов в форме и просто в черной одежде, что он начал напоминать Администрацию президента перед началом Помаранчевой революции.

К сожалению, я пропустил сам въезд вельможи во двор, зато наблюдал его триумфальный выезд.

Две гаишные машины перекрыли улицу Цитадельную. Милиционеры на тротуарах не давали людям пройти. На черном мерседесе вельможное “тело” выехало из двора в сопровождении минибусика охраны. Мероприятия завершились... Что он там решал в том детсаде – это уже другой вопрос...

Подведем итоги.

Двор никогда таким чистым и убранным еще не был... Покой во дворе и на соседней улице охраняли сотрудники ГАИ: ни автоворюг, ни алкоголиков этой ночью не было.

Потому хотелось, чтобы приезд Николая Яновича в наш скромный двор стал традицией. Во дворе еще много разной работы: и подъезды отремонтировать, и клумбы разбить (весна уже идет!), а на асфальтированной спортивной площадке – разбить хороший футбольный газон. Сейчас вот собираю пожелания у жителей дома.

А если серьезно, то для обеспечения безопасности (хорошее словосочетание) какого-то чиновника, который существует на наши деньги, выделяются колоссальные средства (материальные и человеческие) даже в пределах одного двора.

Неделю назад в этом же дворе кто-то исцарапал мою машину. Я вызывал гаишников, они составили протокол и менторським тоном сообщили мне, что возиться со мной у них вообще нет времени – очень много работы. Теперь я представляю, какую работу они выполняют – и днем, и ночью.

Василий Биленко, киевлянин